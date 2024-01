Rotork Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurden vor allem negative Meinungen über die Aktie von Rotork in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Diskussionen im Meinungsmarkt bezogen sich weder positiv noch negativ auf Rotork, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rotork-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 306,02 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 313,2 GBP weicht um +2,35 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (309,58 GBP) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine +1,17-prozentige Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" und der Branche "Maschinen" hat die Rotork-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,14 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie sowohl unter dem Durchschnitt des Sektors als auch der Branche liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rotork-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 63,39 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 48,43 Punkte). Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.