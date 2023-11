Rotork Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie der Rotork wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer Bewertung von 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rotork vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Rotork-Aktie beträgt 342,5 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 10,99 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Einschätzung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Rotork-Aktie bei 308,6 GBP, was einer Entfernung von -0,78 Prozent vom GD200 (311,04 GBP) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 305,14 GBP, was einem Abstand von +1,13 Prozent entspricht. Auch hier wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Rotork 26. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 31. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Rotork-Aktie beträgt 2,23 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (4,41 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.