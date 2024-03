Rotork Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analyse von Rotork-Aktien durch vier Analysten ergab, dass eine Einstufung als "Gut" von einem Analysten und als "Neutral" von drei Analysten erfolgte. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Für den letzten Monat wurden ebenfalls qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Basis führten. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben eine mögliche Steigerung der Aktie um 7,06 Prozent, was zu einer Empfehlung "Gut" führt. Insgesamt erhielt Rotork von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Rotork-Aktien haben sich in den vergangenen vier Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Rotork-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 5,16 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rotork-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet hat Rotork ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Maschinen" als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.