Roth zur Haushaltslage: Sparen bei der Kultur wäre 'völlig falsch'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die aktuelle Haushaltskrise darf nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht zulasten von Kunst und Kultur gehen. "An der Kultur zu sparen, das wäre wirklich völlig falsch", sagte sie am Freitag in Brüssel bei einem Treffen der Kulturministerinnen und -minister der EU-Staaten. Kultur sei Lebenselixier, mobilisiere, provoziere, kritisiere und gebe Kraft. "Es ist der Sound unserer Demokratie", sagte Roth. Es brauche Kunst und Kultur in einer Zeit, die geprägt sei von Krisen, Konflikten, Krieg, Gewalt und Terror.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt, nun steht die Frage im Raum, wie dieses Loch gestopft wird. Kultur sei nichts, wofür es nur in guten Zeiten Geld geben dürfe, so Roth. "Aber natürlich werden jetzt die Verteilungskämpfe noch größer." Ob Deutschland künftig noch genug Geld haben werde, die Kultur angemessen zu unterstützen, könne sie derzeit nicht sagen, so die Grünen-Politikerin./mjm/DP/jha