Gratulation an alle China Coal Energy-Investoren!

Die China Coal Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +20,64 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages weist eine Abweichung von +13,48 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte China Coal Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +10,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Performance bei +10,07 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um China Coal Energy wurde auf sozialen Plattformen analysiert und zeigte überwiegend positive Kommentare. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab sieben "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die China Coal Energy-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.