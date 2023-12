Rostelekom Pao Drc Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Rostelecom Pjsc liegt bei 33,43, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 72,9, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Rostelecom Pjsc war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Rostelecom Pjsc bei 70,27 RUB und ist damit inzwischen -7,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird aufgrund einer Distanz von -2,57 Prozent zum GD200 eine Einstufung als "Neutral" vorgenommen, sodass die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft wird.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rostelecom Pjsc 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als neutral betrachtet wird. Die Aktie erhält somit in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.