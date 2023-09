Ross Stores: Das wahre Kursziel beträgt 120,19 EUR

Am vergangenen Handelstag verzeichnete Ross Stores einen Rückgang von -0,81%. In den letzten fünf Tagen sank der Kurs um insgesamt -1,84%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 120,19 EUR. Analysten sind sich einig darüber, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und Investoren damit ein Potenzial von +8,88% bietet. Von insgesamt 10 Analysten empfehlen neun die Aktie zum Kauf oder als starken Kauf.

Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Ross Stores hat laut Experten ein enormes Potenzial und wird überwiegend positiv bewertet.