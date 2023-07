Ross Stores: Potenzial für Wachstum

Die Aktie von Ross Stores wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 108,65 EUR, was einem Potential von +4,44% entspricht.

• Am 28.07.2023 stieg die Aktie um +1,00%

• Das Kursziel beträgt 108,65 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

In den letzten fünf Handelstagen konnte Ross Stores eine positive Performance verzeichnen und am gestrigen Tag zusätzlich ein Plus von +1,00%. Die Bankanalysten schätzen das aktuelle Kurspotenzial auf rund +4,44%.

Obwohl einige Experten diese Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen sowie mit “Kauf” bewerten (9 bzw. 6 Analysten), gibt es auch neutrale Bewertungen (“halten”, 7 Experten) sowie einen Gegner des Investments (1 Experte). Insgesamt sind jedoch etwa zwei Drittel der Analysten optimistisch gestimmt...