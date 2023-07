Ross Stores: Potenzial für Kurssteigerung um +7,03%

Die Aktie von Ross Stores scheint derzeit unterbewertet zu sein und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,03%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 106,33 EUR.

• Gestrige Kursentwicklung: +0,09%

• Ergebnis vergangener fünf Handelstage: +1,83%

• Guru-Rating jetzt bei 4,05 nach zuvor ebenfalls 4,05

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine positive Entwicklung von insgesamt +1.83% gezeigt – gestern allein lag sie bei einem Plus von 0.09%. Dies signalisiert momentan eine optimistische Stimmung am Markt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Ross Stores beträgt derzeit 106.33 EUR.

10 Analysten sehen die Aktie als starkes Kaufsignal an und weitere fünf als solide Kaufempfehlung. Sechs Experten haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Nur ein Experte...