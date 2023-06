Ross Stores: Mögliche Kurssteigerung von 10,97% auf das Ziel von 109,52 EUR laut Analysten

Gestern erreichte die Aktie von Ross Stores an der Börse eine negative Entwicklung von -0,97%. Insgesamt lag sie in den letzten fünf Handelstagen bei einer neutralen Tendenz mit einem Plus von +0,31%. Die Bankanalysten sind sich einig darin, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 109,52 EUR ausgemacht. Dies würde Investoren eine mögliche Rendite von 10,97% eröffnen.

Von zehn Analysten wird die Aktie als starker Kauf bezeichnet und weitere fünf Experten sehen sie optimistisch. Sechs trauen ihr nur zu “halten” und lediglich einer rät zum Verkauf. Der Anteil der positiven Bewertungen beläuft sich auf insgesamt +68,18%.

Das vorherige Guru-Rating wurde bestätigt mit 4,05.