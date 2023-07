Ross Stores: Mittelfristiges Kursziel von 109,53 EUR

Die Aktie von Ross Stores wird von Analysten aktuell als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 109,53 EUR und würde damit ein Potential von +7,46% bieten.

• Ross Stores: Am 03.07.2023 mit -0,89%

• Mittelfristiges Kursziel bei 109,53 EUR

• Guru-Rating nun bei 4,05 nach zuvor ebenfalls 4,05

Am letzten Handelstag verzeichnete Ross Stores einen Rückgang um -0,89%. Insgesamt stieg der Aktienkurs jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,03%, was auf eine insgesamt optimistische Marktlage hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnittswerten derzeit bei 109,53 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten und die Prognosen eintreffen, könnten Investoren ein Potential von +7,46% erwarten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige teilen diese...