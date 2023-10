Ross Stores: Kursziel von 122,82 EUR ist laut Analysten nicht ausgeschöpft

Die Aktie von Ross Stores hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und verzeichnete gestern ein Minus von -0,58%. Insgesamt beträgt das Ergebnis der Woche -1,43%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Dennoch halten einige Bankanalysten die Aktie für unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Ross Stores liegt bei 122,82 EUR. Dies würde eine Steigerung um +15,78% vom aktuellen Kurs bedeuten. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf oder halten sie für einen starken Kauf. Lediglich einer rät aktuell zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,00 unverändert positiv.