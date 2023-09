Ross Stores: Kursziel von 121,09 EUR laut Analysten nicht angemessen

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Ross Stores eine negative Kursentwicklung von -0,37% verzeichnet. In den vergangenen fünf Tagen fiel der Wert um insgesamt -4,21%, was auf einen pessimistischen Markt schließen lässt.

Dennoch gehen Bankanalysten davon aus, dass die Ross Stores-Aktie mittelfristig ein Kurspotenzial in Höhe von +14,36% bietet und sehen das Kursziel bei 121,09 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Aktuell empfehlen zehn Analysten einen Kauf der Aktien und sechs setzen sie auf “Kauf”. Fünf Experten halten die Papiere für neutral (“halten”), während einer der Meinung ist zu verkaufen und ein weiterer sogar zum sofortigen Verkauf rät. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Insgesamt sind damit immer noch rund +69,57% aller befragten Analysten...