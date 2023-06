Ross Stores: Das Kursziel beträgt 109,19 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Ross Stores-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +10,74% über dem aktuellen Kurs.

• Ross Stores: Am 16.06.2023 mit einem Verlust von -0,04%

• Aktuelles Kursziel von Ross Stores: 109,19 EUR

• Guru-Rating für Ross Stores bleibt stabil bei 4,05

Gestern verzeichnete Ross Stores einen Rückgang um -0,04%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch insgesamt bei +1,38%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind positiv gestimmt und haben im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 109,19 EUR festgelegt – ein Potenzial von +10,74% für Investoren. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends der Aktie.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie und fünf weitere...