Ross Stores: Bankanalysten sehen Kursziel bei 111,08 EUR

Die Aktie von Ross Stores hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,35% erhöht. Gestern konnte sogar ein weiteres Plus von +0,52% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt scheint derzeit also relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel der Ross Stores Aktie bei 111,08 EUR liegt. Das entspricht einem Potenzial von -0,78%. Obwohl 10 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sechs sie als kaufenswert betrachten, gibt es auch Experten (1), die einen Verkauf für notwendig halten. Insgesamt ist jedoch eine Mehrheit der Analysten mit einer positiven Einschätzung vertreten (+69,57%). Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,04.