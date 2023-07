Ross Stores: Analysten sehen Kurspotenzial von +6,21%

Die Aktie von Ross Stores zeigte gestern eine Kursentwicklung von +0,60%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei insgesamt +0,71%, was auf eine relative Neutralität am Markt hindeutet.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 107,57 EUR gesehen. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +6,21% für Investoren. Allerdings sind die Meinungen unter den Bankanalysten geteilt und nicht alle teilen diese Einschätzung.

Laut einer aktuellen Analyse würden aktuell etwa 65% der Analysten Ross Stores als Kauf empfehlen. Das Guru-Rating bleibt mit 3,96 unverändert.