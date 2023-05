Ross Stores: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,83% - Kursziel bei 109,87 EUR

Das gestrige Handelsergebnis von Ross Stores verzeichnete eine Kursentwicklung von +0,09%. Insgesamt beträgt die Entwicklung der letzten Woche -1,13%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Trotzdem sind Analysten optimistisch und glauben an ein mittelfristiges Kursziel für Ross Stores in Höhe von 109,87 EUR.

• Die Aktie erreichte am 12.05.2023 eine Kurssteigerung um +0,09%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 109,87 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das wahre Potenzial der Aktie ausschöpfbar sein, so ergibt sich für Investoren ein lukratives Potential in Höhe von +16,83%. Während zehn Experten die Aktie als starkes Kaufsignal werten und weitere neun sie zum Kauf empfehlen (ohne Euphorie), halten sechs weitere Experten sie für neutral. Einig sind sich...