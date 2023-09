Ross Stores: Analysten sehen Kurspotential von +15,44%

Die Aktie von Ross Stores verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -1,30%. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar -5,11%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 120,96 EUR. Die Meinungen der Bankanalysten sind hierbei geteilt: Während 10 Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und weitere 6 Analysten optimistisch bleiben und zum Kauf raten, positionieren sich 5 weitere Experten neutral mit einer “halten”-Bewertung und nur ein Experte spricht sich für einen Verkauf aus. Das entspricht einem Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen von +69,57%.

Insgesamt gilt die Einschätzung jedoch als positiv bestärkt durch das Guru-Rating ALT mit einem Wert von unveränderten 4,00.

Zusammenfassend zeichnet sich für Anleger...