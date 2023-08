Ross Stores: Analysten sagen Kurspotenzial von +6,31% voraus - Kursziel von 108,62 EUR

Die Ross Stores Aktie ist nach Ansicht der Experten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 108,62 EUR mit einem Kurspotenzial von +6,31%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung.

• Am 04.08.2023 schloss die Ross Stores Aktie bei 0,00%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

• Derzeit empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel die Ross Stores Aktie um -1,79%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Insgesamt sind sich jedoch viele Bankanalysten einig und bestätigen das positive Potenzial dieser Aktie. So empfehlen neun Experten einen starken Kauf und sechs mehr Optimisten setzen auf “Kauf”. Sieben weitere Fachleute positionieren sich neutral und bewerten die Ross Stores als “halten”, während nur einer meint sie sollten verkauft...