Ross Stores: Aktienanalyse zeigt Potenzial von 17,78% - mit Kursziel von 111,16 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Einzelhändlers Ross Stores hat gestern an der Börse eine positive Entwicklung um +0,67% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein leichter Abwärtstrend von -1,74%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Nicht so bei den Bankanalysten, die im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel für Ross Stores bei 111,16 EUR sehen. Dies würde einem Potenzial von +17,78% entsprechen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und schätzen die jüngste Kursentwicklung eher schwach ein.

Dennoch beurteilen insgesamt 83 Experten die Ross-Stores-Aktie als kaufenswert oder zumindest noch optimistisch. Nur einer empfiehlt einen sofortigen Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,05 gleichbleibend positiv.

Zusammengefasst:

•...