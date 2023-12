Ross Stores Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Dividendenrendite von Ross Stores liegt derzeit bei 1,15 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,27 Prozent zur Durchschnittsrendite der Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wird die Ross Stores-Aktie als "Gut" eingestuft, da der aktuelle Kurs um +20,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 113,01 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 124,26 USD zeigt eine positive Abweichung von +9,34 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Ross Stores sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,45 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 31,55 Punkten, was auf einen ausgewogenen Zustand hindeutet.

Die Anleger-Stimmung für Ross Stores in den sozialen Medien ist insgesamt recht positiv, obwohl in den Diskussionen der letzten Tage hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Auswertung ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Ross Stores-Aktie in der Analyse eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik, wird jedoch in der technischen Analyse als "Gut" bewertet. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.