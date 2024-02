Ross Stores Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Ross Stores. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,98 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ross Stores derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ross Stores für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Ross Stores beläuft sich auf 119,8 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 144,39 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,53 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 138,31 USD, was zu einem Abstand von +4,4 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Ross Stores daher mit "Gut" bewertet.

Die Aktie von Ross Stores wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 23,01 insgesamt 37 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" von 36,75. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ross Stores-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ross Stores. Das Kursziel der Analysten wird bei 126 USD angesiedelt, was zu einer erwarteten Performance von -12,74 Prozent führen würde und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.