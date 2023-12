Ross Stores Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten liegen für Ross Stores 7 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt laut Analystenmeinungen 128,44 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 134,59 USD könnte die Aktie somit um -4,57 Prozent fallen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Ross Stores-Aktie von Analysten also eine "Gut"-Empfehlung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ross Stores liegt derzeit bei 112,67 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der aktuelle Kurs von 134,59 USD einen Abstand von +19,46 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 122,9 USD, was einer Differenz von +9,51 Prozent und somit ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich somit ein insgesamt "Gut"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) wird zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie verwendet. Der RSI für Ross Stores liegt bei 38,54, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 33,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 12,9 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 17,62 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -17,27 Prozent, wobei Ross Stores derzeit um 30,17 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.