Ross Stores Aktie: In selten guter Lage!

Ross Stores hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ross Stores. Die durchschnittliche Kursprognose von 127,63 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -5,65 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 135,27 USD. Daher wäre dies eine "Schlecht"-Empfehlung, wie von den Analysten dargelegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ross Stores diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen haben jedoch vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, obwohl vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt bekommt Ross Stores auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Ross Stores in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,15 Prozent gefallen sind. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Ross Stores mit 7,86 Prozent über dem Durchschnittswert von 11,07 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Ross Stores durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Ross Stores aufgrund der längerfristigen Analyse der Kommunikation im Internet.