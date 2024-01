Ross Stores Aktie: Der nächste große Wurf!

Ross Stores wird von Experten als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Bereich Spezialitätseinzelhandel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 23,01, während das Branchen-KGV bei 36,78 liegt, was einem Abstand von 37 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse der Ross Stores-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 113,93 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 138,2 USD, was einem Unterschied von +21,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ross Stores mit 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,39 Prozent im Bereich Spezialitätseinzelhandel. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche zeigt Ross Stores eine Outperformance von +23,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, während andere Aktien im Durchschnitt um -4,89 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 18,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ross Stores ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.