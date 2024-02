Ross Stores Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Ross Stores-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 120,2 USD, während der aktuelle Kurs bei 144,45 USD liegt, was eine Abweichung von +20,17 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 138,79 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von +4,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ross Stores im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,99 % aus, was 2,43 Prozentpunkte weniger als der im Mittel üblichen 3,42 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ross Stores vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 126 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -12,77 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Ross Stores ist daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ross Stores-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Ross Stores daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.