Ross Stores Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den vergangenen zwei Wochen wurden Ross Stores von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat zudem 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung des Wertpapiers in den letzten zwölf Monaten ist "Gut". Von insgesamt 6 Analystenbewertungen fielen 4 positiv und 2 neutral aus, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Obwohl keine neuen Analystenupdates zu Ross Stores vorliegen, ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -16,57 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Ross Stores in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ross Stores liegt mit 23,01 unter dem Branchendurchschnitt von 35,79 in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Daher wird das Wertpapier als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ross Stores-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der RSI-Wert von 8 in den letzten 7 Tagen und 26,65 in den letzten 25 Handelstagen führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der RSIs.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Ross Stores auf Basis der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung, des fundamentalen Kriteriums und des Relative Strength Index.