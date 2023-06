Ross Stores: Aktie hat laut Analysten ein Kursziel von 111,14 EUR

Die gestrige Kursentwicklung bei Ross Stores am Finanzmarkt betrug -0,26%. In den letzten fünf Handelstagen lag sie insgesamt bei -0,63%. Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und in Zukunft um +15,92% steigen wird. Das mittelfristige Kursziel liegt somit bei 111,14 EUR.

• Ross Stores: Am 12.06.2023 mit -0,26%

• Mittelfristiges Kursziel für Ross Stores beträgt 111,14 EUR

• Guru-Rating von Ross Stores bleibt unverändert bei 4,05

Laut aktuellen Daten empfehlen zehn der befragten Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünf sehen das Potenzial für einen Kauf. Sechs Experten halten eine neutrale Position inne und nur einer rät zum Verkauf von Ross Store-Aktien.

Obwohl es zuvor keinen klaren Trend gab (Guru-Rating ALT), bewerten Insider nun optimistisch überwiegend (+68.18%) die...