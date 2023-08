Ross Stores: Aktie hat ein Kurspotenzial von 111,02 EUR

Die Aktie von Ross Stores hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend erfahren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +5,01% hingelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 111,02 EUR liegt – dies entspricht einem mittelfristigen Kurspotenzial in Höhe von +1,67%.

• Ross Stores konnte am 18.08.2023 mit einem positiven Trend um +5,01% überzeugen

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 111,02 EUR

• Der Großteil der Analysten befürwortet den Kauf der Aktie (69,57%)

Insgesamt halten aktuell zehn Analysten die Aktie für einen starken Kauf und sechs weitere Experten sehen sie optimistisch als “Kauf” an. Sechs weitere haben sich neutral positioniert und vergeben ein Rating von “halten”. Lediglich ein Experte kommt zum Schluss, dass Ross Stores sofort verkauft werden...