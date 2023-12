Ross Stores Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI beträgt bei Ross Stores 38,54, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 33,78, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende von Ross Stores liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei 1, was einer negativen Differenz von -4,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Einschätzungen von Analysten für Ross Stores zeigen in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 128,44 USD, was einer potenziellen Abnahme der Aktie um -4,57 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ross Stores daher eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren für die Aktienbewertung, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Ross Stores in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Ross Stores insgesamt als "Gut" bewertet.