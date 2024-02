Ross Stores Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Analysten sind sich einig: Die langfristige Meinung zur Ross Stores-Aktie wird mit "Gut" bewertet. Von insgesamt sieben Bewertungen fallen fünf positiv aus, zwei bleiben neutral und keine ist negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ross Stores. Das Kursziel der Analysten liegt bei 126 USD, was einer erwarteten Performance von -12,74 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 144,39 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, aber unsere Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich verzeichnete Ross Stores in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,14 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,65 Prozent, was einer Outperformance von +37,8 Prozent für Ross Stores entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor mit einer mittleren Rendite von -9,08 Prozent lag Ross Stores mit 37,22 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ross Stores ist insgesamt positiv. Eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab jedoch, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Ross Stores als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 23,01 liegt die Aktie insgesamt 37 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 36,75 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".