Ross Stores Aktie: Was macht der Markt?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Ross Stores ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 23,01 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 37,38, was zu einer Unterbewertung von 38 Prozent führt. Auf Basis dieser Zahlen wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben auch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Insgesamt führte dies zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ross Stores mit 0,99 Prozent momentan einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ross Stores liegt bei 57,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating der Aktie als "Neutral".