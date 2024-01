Ross Stores Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung der Anleger für Ross Stores in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist derzeit überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels geführt hat. Darüber hinaus wurden diese Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, die zu 6 positiven und 2 negativen Signalen führten. Basierend auf diesem Bild ergibt sich insgesamt eine positive Empfehlung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Ross Stores beträgt 69,9, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 40,05, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Rating von "neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ross Stores-Aktie am letzten Handelstag bei 134,5 USD lag, was einem Unterschied von +17,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 114,77 USD entspricht. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beläuft sich auf 128,94 USD, was einem Unterschied von +4,31 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Ross Stores eine positive Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ross Stores bei einem Wert von 23 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,37 als unterbewertet betrachtet wird. Folglich erhält die Aktie eine positive Bewertung auf dieser Stufe basierend auf fundamentalen Kriterien.