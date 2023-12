Ross Stores Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Ross Stores hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 17,35 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -16,96 Prozent, wobei Ross Stores aktuell 29,86 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ross Stores ist positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, in denen mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ross Stores bei 112,55 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 137,77 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis zeigt, dass von insgesamt 18 Analysten 7 die Aktie als "Gut" einstufen, 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird ein durchschnittliches Kursziel in Höhe von 128,44 USD erwartet, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher auch auf dieser Ebene eine neutrale Bewertung vergeben.