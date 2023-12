Ross Stores Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Die Aktie von Ross Stores wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf 119,50 EUR geschätzt, was einem Abstand von -2,41% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Marktentwicklung von Ross Stores

Am 08.12.2023 verzeichnete Ross Stores eine Kurssteigerung um +0,32%. Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage belief sich auf -0,43%, was eine neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt.

Analyse des Kursziels

Das aktuelle Kursziel von Ross Stores liegt bei 119,50 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt festgestellt wurde. Dies bedeutet, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursrisiko von -2,41% birgt. Trotz des neutralen Trends der letzten Zeit sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung.

Einschätzung der Analysten

Von insgesamt 12 Analysten wird die Aktie von Ross Stores als starker Kauf angesehen. 5 Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, wobei ihre Einschätzung optimistisch, aber nicht übermäßig euphorisch ist. Weitere 5 Experten halten die Aktie für “haltenswert”, während 1 Analyst die Meinung vertritt, dass die Aktie zum Verkauf steht. Ein Experte ist sogar der Ansicht, dass Ross Stores sofort verkauft werden sollte.

Guru-Rating

Das positive Bild wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die positive Einschätzung der Analysten, die überwiegend optimistisch sind, lässt vermuten, dass Ross Stores weiterhin Potenzial aufweist.

Diese Analyse zeigt, dass die Aktie von Ross Stores derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und aufgrund ihrer unterbewerteten Natur Investitionsmöglichkeiten bieten könnte. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten werden.

