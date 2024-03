Ross Stores Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Ross Stores-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 122,86 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 146,02 USD erzielt, was einem Unterschied von +18,85 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 142,01 USD, was einem Unterschied von +2,82 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Ross Stores eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 125,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -14,17 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Ross Stores von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ross Stores besonders positiv diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung verleiht. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Ross Stores insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Ross Stores eine Rendite von 28,14 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,84 Prozent, wobei Ross Stores mit 26,3 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.