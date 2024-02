Ross Stores Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwog die Diskussion von positiven Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ross Stores gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Konkret gab es 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ross Stores mit einer Rendite von 28,14 Prozent mehr als 37 Prozent darüber. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,8 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Ross Stores mit 36,94 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ross Stores. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität bzw. Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ross Stores wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ross Stores-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates zu Ross Stores aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 126 USD angesetzt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -13,62 Prozent erzielen, da sie derzeit 145,87 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Schlecht". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Neutral".