Ross Stores Aktie: In Lauerstellung

Die Analysteneinschätzung für Ross Stores fällt insgesamt positiv aus, da 2 Kaufempfehlungen, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ross Stores liegt bei 125,33 USD, was einem prognostizierten Kursrückgang von -14,73 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt neutral eingestuft.

Die Stimmung für Ross Stores hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als negativ bewertet.

Mit einer Dividende von 0,99 % liegt Ross Stores im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels (3,47 %) niedriger, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ross Stores-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 124,81 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 146,98 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analyse ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt erhält die Ross Stores-Aktie daher eine positive Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik, während die Gesamteinschätzung neutral ausfällt.