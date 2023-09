Ross Stores: Aktie mit Kurspotenzial von +14,12%

Die Aktie von Ross Stores konnte am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,02% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen zeichnete sich ein Anstieg um +2,99% ab und damit eine insgesamt optimistische Stimmung am Markt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 121,84 EUR – ein Potenzial von +14,12%. Von insgesamt 23 Analysten bewerten derzeit 16 Experten die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00. Die positiven Prognosen sollten Investoren jedoch nicht euphorisch werden lassen und stets aufmerksam bleiben.

