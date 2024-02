Ross Stores Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und Diskussionen über die Ross Stores-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen blieb jedoch neutral. Insgesamt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben die Ross Stores-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 5 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen positiven Bewertung führt. Es gab keine neuen Analysen im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 126 USD, was eine erwartete negative Kursentwicklung von 11,96 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Ross Stores-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,76 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Ross Stores-Aktie liegt bei 28,53, was als positiv bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,19, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung ("Gut") basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Ross Stores-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die langfristige Einschätzung positiv ist, während die erwartete Kursentwicklung und die Diskussionsintensität neutral sind. Die Performance im Vergleich zur Branche und der RSI deuten jedoch auf eine gute Gesamtbewertung hin.