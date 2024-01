Ross Stores Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Analysteneinschätzung für Ross Stores zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 126 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -7,75 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während die Gesamteinschätzung der Analysten eine "Neutral"-Empfehlung ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Ross Stores ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was zu einer weiteren "Gut" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Ross Stores liegt bei 0,99 %, was im Vergleich zur Branche Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,41 Prozentpunkten bedeutet. Damit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ross Stores beträgt 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Somit ist Ross Stores aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.