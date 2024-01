Ross Stores Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Ross Stores festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die mehrheitliche Meinung in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, tendenziell positiv oder negativ ist. Da keine Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Ross Stores festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend erhält Ross Stores daher für diese Stufe ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Ross Stores-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 114,11 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (138,39 USD) weist daher eine Abweichung von +21,28 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 127,34 USD, was einer Abweichung von +8,68 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Ross Stores-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Ross Stores-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 127,63 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 138,39 USD könnte die Aktie somit um -7,78 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Ross Stores-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ross Stores im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,15 % aus, was 2,22 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,37 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.