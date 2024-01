Ross Stores Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Einzelhandelskette Ross Stores hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0,99% angekündigt, was 2,44 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Stärke der Diskussion blieb jedoch neutral. Die Analysten haben dem Unternehmen überwiegend positive Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Kurzfristig erwarten die Analysten jedoch eine negative Entwicklung des Kurses, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Das Anleger-Sentiment war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Ross Stores kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ross Stores jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ross Stores-Analyse.

