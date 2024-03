Ross Stores Aktie: Ist das noch wichtig?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Ross Stores eine überdurchschnittliche Rendite von 45,04 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Kategorie "Spezialität Einzelhandel" liegt die durchschnittliche Rendite der vergangenen 12 Monate bei 7,73 Prozent, wobei Ross Stores mit 37,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ross Stores-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 125,24 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 145,37 USD weicht also um +16,07 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Dagegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ross Stores-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Ross Stores-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben und 25 Tage und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich für die Ross Stores-Aktie ein Wert für den RSI7 von 61,5 und für den RSI25 von 47,83, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ross Stores derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, mit einem Unterschied von 2,5 Prozentpunkten (0,99 % gegenüber 3,48 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".