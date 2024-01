Ross Stores Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ross Stores bei 136,58 USD liegt, was einer Entfernung von +18,13 Prozent vom GD200 (115,62 USD) entspricht. Dies signalisiert ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, bei 131,1 USD. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +4,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Ross Stores als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Ross Stores eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ross Stores weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Ross Stores daher die Note "Neutral" verliehen.

Im Branchenvergleich erzielte Ross Stores in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,15 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnete die "Spezialität Einzelhandel"-Branche durchschnittlich einen Rückgang von -7,05 Prozent, was einer Outperformance von +22,2 Prozent für Ross Stores entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag Ross Stores mit einer Rendite von 16,73 Prozent über dem Durchschnittswert von -1,58 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Ross Stores in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ross Stores 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche (mit einem KGV von 37) zeigt, dass Ross Stores unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Ross Stores kaufen, halten oder verkaufen?

