Ross Stores Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ross Stores betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,81 Punkten, was bedeutet, dass Ross Stores momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,46, was darauf hindeutet, dass Ross Stores weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Ross Stores also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Beim Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt sich eine negative Differenz von -2,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel". Aus diesem Grund bekommt Ross Stores von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ross Stores liegt mit einem Wert von 23,01 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Ross Stores wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, weshalb eine "Gut"-Bewertung erzeugt werden kann. Allerdings erfuhr die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ross Stores bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".