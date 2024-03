Ross Stores Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ross Stores liegt derzeit bei 23,01 und damit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel von 35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv in Bezug auf Ross Stores. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte Ross Stores im letzten Jahr eine Rendite von 41,56 Prozent erzielen, was 43,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ross Stores-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 125,33 USD, was ein Abwärtspotential von -14,85 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält Ross Stores ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Ross Stores positiv bewertet wird, da das KGV unter dem Branchendurchschnitt liegt, die Anlegerstimmung überwiegend positiv ist und die Rendite im Vergleich zu anderen Aktien und der Branche stark ist.

