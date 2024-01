Ross Stores Aktie: Enormes Potenzial ....

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ross Stores eingestellt waren. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während es keine negativen Beiträge gab. An drei Tagen zeigten sich die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ross Stores eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Ross Stores von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ross Stores-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 116,12 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 137,47 USD liegt damit deutlich darüber (+18,39 Prozent), woraus eine Bewertung als "Gut" resultiert. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 132,19 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,99 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ross Stores-Aktie in der Summe somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Ross Stores festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, wodurch das Kriterium mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion zeigte sich eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Ross Stores für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Dividendenrendite für Ross Stores beträgt aktuell 0,99 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,89 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Ross Stores kaufen, halten oder verkaufen?

