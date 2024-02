Ross Stores Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index: Investoren, die die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, können auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI von Ross Stores liegt bei 28,53, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,19, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Ross Stores liegt bei 117,85 USD, während der Aktienkurs bei 143,11 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +21,43 Prozent und einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 135,61 USD, was einer Differenz von +5,53 Prozent und einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich aus beiden Zeiträumen eine "Gut"-Einstufung.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Ross Stores in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse zeigt 0 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ross Stores mit einer Rendite von 19,76 Prozent mehr als 26 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,76 Prozent verzeichnet, liegt Ross Stores mit 26,52 Prozent deutlich darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.