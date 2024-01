Ross Stores Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Analystenbewertung für Ross Stores lautet insgesamt "Gut", da 5 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 126 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -11,85 Prozent fallen könnte. Daher wurde die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ross Stores derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt im Spezialitäteneinzelhandel, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ross Stores-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 117,29 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 142,94 USD deutet auf eine positive Entwicklung hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 134,55 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Ross Stores festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Frequenz der Diskussionen gab es keine signifikanten Veränderungen, wodurch die Gesamtbewertung für Ross Stores auf dieser Ebene ebenfalls "Gut" ausfällt.